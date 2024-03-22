Bucaspor’da Oğuz gururu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışı veren Bucaspor 1928, altyapısından yetişen Alanyaspor oyuncusu Oğuz Aydın'ın A Milli Takım'a yükselmesinin gururunu yaşıyor. İzmir temsilcisinin altyapısında yetişen gurbetçi futbolcu, U16, U17 ve U19 takımlarında oynadıktan sonra A takıma yükseldi. Oğuz, 2021 haziran ayında 238 bin Euro bonservis bedeliyle Süper Lig ekibi Alanyaspor'a transfer oldu. Son 3 sezonda Süper Lig'de boy gösteren 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 8 gol, 5 asistlik performansıyla A Milli Takım biletini kaptı.

TRANSFERDEN PAY ALACAK

Bucaspor 1928, Alanyaspor'la yapılan anlaşmaya göre Oğuz Aydın'ın bir sonraki transferinden yüzde 15 pay alacak. Alanya ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan gurbetçi kanat oyuncusunun ismi son dönemde Galatasaray'la anılıyor.