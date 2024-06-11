Buca 1928’de Erhan gidiyor

TFF 2. Lig'de son iki sezondur büyük hayal kırıklığı yaşayan Bucaspor 1928'de sözleşmesi sona eren Erhan Çelenk yol ayrımında. Sarı-lacivertli formayı 2 senedir sırtına geçiren 35 yaşındaki tecrübeli sol kanat oyuncusu Erhan'ın önümüzdeki günlerde takıma veda edebileceği iddia edildi. Fırtına ile 70 maça çıkan ve attığı 25 gol ile takımın gol yükünü çeken deneyimli oyuncunun Buca'da yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu kararı aldığı öne sürüldü. Erhan'ın Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş ile masaya oturarak bir görüşme yaparak son kararını verecek.