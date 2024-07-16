Buca’nın derdi stat

Geçtiğimiz sezon sona erdiğinden beri sessizliğe gömülen 2. Lig ekibi Bucaspor 1928, Cemil Şeboy Stadı'na (Buca Arena) veda edebilir. Uzun zamandır bu stadı kullanan ve Süper Lig dahil olmak üzere önemli maçlara ev sahipliği yapan Cemil Şeboy Stadı'nın bakımsızlığına sitem eden sarılacivertli yönetimin, yeni sezonda maçlarını başka bir statta oynamayı düşündüğü ifade edildi. Bakımı Buca Belediyesi'ne ait olan stat hakkında kulübe yakın kaynaklar son 3 yıldır zeminde profesyonel olarak hiçbir iyileştirme yapılmadığını ve çimlerin yeni sezonda maç yapılabilecek durumda olmadığını dile getirdi.

ZEMİNİ TRANSFERDEN GÖREN VAZGEÇTİ

Geçen yıllarda transfer görüşmeleri yapılan birçok oyuncunun zemini gördükten sonra Buca'ya gelmekten vazgeçtiğini dile getiren kulüp yetkilileri, stadın yeni sezona kadar yetişmemesi halinde İzmir içinde başka ihtimalleri değerlendireceklerini dile getirdi. Yöneticiler, tribün, tuvalet ve stat çevresinin bakımsızlığından da yakınırken, spor kompleksinin bütünüyle bir yenilenmeye girmesi gerektiğini dile getirdiler.