Nazilli’nin gözü Sinan Akaydin’de

TRANSFER döneminde imzaları art arda attıran TFF 2. Lig ekibi Nazillispor, 52 Orduspor Futbol Kulübü'nün yeni sezonda kadroda düşünmediği Sinan Akaydin'i gözüne kestirdi. Geçen sezonun devre arasında transfer olduğu Karadeniz ekibinde 8 kez ağları sarsan 29 yaşındaki forvet, Naz-Naz'dan gelen teklifi değerlendirmek istiyor. Sinan, kariyerinde 24 Anagold Erzincanspor, Karacabey Belediyespor, Turgutluspor, Diyarbekirspor, Amed Sportif, Bandırmaspor, Boluspor, Kastamonuspor, Sivas Belediyespor, Erbaaspor, Altınordu, Akçaabat Sebatspor ve Sandıklıspor'da top koşturdu. Deneyimli futbolcu 355 karşılaşmada 102 kez ağları sarstı.