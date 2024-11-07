Bucaspor’da Yasin fırtınası

2. Lig Kırmızı Grup'ta zirvenin en önemli adaylarından Buca 1928'de Yasin Öztekin geçen seneki performansını şimdiden geride bıraktı. Sarı-lacivertli ekibin geçen sene Göztepe'den transfer ettiği Yasin, hem yaşadığı sakatlıklar hem de form kaybı nedeniyle bir türlü beklenen çıkışı yapamamıştı. Kaçırdığı goller nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşen deneyimli oyuncu geçen sene 29 maçta 4 gol atmıştı. Bu sene yakaladığı form ile yeniden parlayan yıldız oyuncu, 10 maçta 7 gol atarak geçen senedeki performansını şimdiden geride bıraktı. Takımın as oyuncusu olan Yasin, kaptanlığı da alınca takımın değişilmezi oldu. Pazar günkü Derince maçında yine yıldız oyuncu takımın en büyük kozu olacak.