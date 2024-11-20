Bucaspor Yılmaz’la devam

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de teknik direktör sorunu çözüldü. Fırtına, kulüpte uzun süredir sportif direktörlük görevinde bulunan ve Uğur Balcıoğlu'nun ayrılmasının ardından Nazillispor maçında takımı sahaya çıkaran Nihat Yılmaz ile yola devam kararı aldı. Yılmaz, "Takımı ve camiayı iyi tanıdığım için yönetimimiz benimle devam etmek istedi. Umarım bu görevi layıkıyla yerine getirebilirim" dedi. Yılmaz yönetimindeki Bucaspor, Nazillispor'u Yasin Öztekin'in tek golüyle 1-0 mağlup etmişti. İzmir ekibinde Balcıoğlu'nun vedasının ardından Menemen FK'nin eski teknik direktörü Cenk Laleci'nin adı teknik direktörlük için geçmişti.

YASİN FIRTINASI SÜRÜYOR

ÖTE yandan Fırtına'nın tecrübeli oyuncusu Yasin Öztekin sezona damga vurdu. Nazilli'de 3 puanı getiren golü kaydeden Yasin, bu sezon toplamda 9 kez ağları sarsarak gol krallığında ilk sıraya yerleşti. Kariyerinde G.Saray, Trabzonspor ve Göztepe'de forma giyen 37 yaşındaki kanat oyuncusu, Buca 1928'de adeta ikinci baharını yaşadı. Geçen sezon da Bucaspor 1928'de oynayan Yasin, 29 resmi maçta 4 gol atabilirken, bu sene ise 12 müsabakada 9 gole ulaştı. Yasin Öztekin, 12 maçın tamamında forma giydi.

BUCA'DA SARI KART ALARMI VERİLDİ

LİGDE hafta sonu Van Spor'u konuk edecek olan Bucaspor 1928'de teknik heyet sarı kart alarmı verdi. Yeni teknik patron Nihat Yılmaz, 3'er sarı kartı bulunan Nizamettin Çalışkan ve Şerif Doğan'ı gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı