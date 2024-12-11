Bucaspor’dan TFF’ye çağrı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play- Off hattından çıkan Bucaspor 1928, sosyal medya hesabı üzerinden TFF'ye çağrı yaptı. "Bucaspor'un hakkını gasp edemezsiniz" başlığıyla yayımlanan metinde "Bu hafta sonu oynadığımız Menemen FK ile 1-1 berabere kaldığımız mücadelenin 85. dakikasında kaptanımız Yasin Öztekin'e yapılan müdahaleye penaltı verilmedi ve belki de 10 kişi kalmamıza rağmen mücadelesini bırakmayan takımımız 2 puanından oldu. Sezon başından beri bütün liglerde ve özellikle alt liglerde de her türlüsüne maruz kalan takımımızın maçlarında artık bu hatalar ne zaman son bulacak? Türkiye Futbol Federasyonu'na buradan çağrımızdır... Bucaspor'un maçlarında kasap hakemlerinizi istemiyoruz" ifadelerine yer verildi.

İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Bucaspor 1928 son haftalarda düşüşe geçmesinin yanı sıra, Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen 3 puan silme cezasıyla sarsıldı. Ligde Play-Off hattında kalmak için mücadele eden sarı-lacivertliler, 24 puanla 15. haftayı 6. sırada tamamladı.