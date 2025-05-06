Buca 1928’in tesellisi gençler

NESINE 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu Arnavutköy galibiyetiyle 8. sırada tamamlayan Bucaspor 1928, Play-Off hattına adını yazdıramasa da tesellisi vitrine çıkardığı gençler oldu. İzmir ekibinde Arnavutköy maçında öz kaynaktan 8 isim 11'de yer aldı. Ayrıca oyuna sonradan giren 5 isim de altyapı çıkışlı oyuncular olarak göze çarptı. Sezon geneline bakıldığında 21 oyuncu A takım formasını giydi. En çok forma giyen isim 31 maçla 20 yaşındaki orta saha Cebrail İrtürk oldu. 17 yaşındaki forvet Mecit Deniz ve 2003 doğumlu Emre Erdem 2'şer kez ağları sarstı. İzmir ekibi Play-Off yapamasa da alt sıralarda düşme korkusu hiç yaşamadı.