Bucaspor 1928’in Ahmet İlhan planı

TRANSFER yasağı sebebiyle mütevazi bir kadroyla 2024-25 sezonunda mücadele eden ve 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu Play-Off hattının 10 puan gerisinde tamamlayan Bucaspor 1928, yeni sezonda kadroyu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin, transfer yasağına sebep olan İzmir ekibinin eski futbolcusu Brezilyalı Dady'nin borcunu kapattıktan sonra, şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak istediği öğrenildi. Bu doğrultuda, 2. Lig'e yükselen Bursaspor'da yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Ahmet İlhan Özek'in Bucaspor'un hedefindeki ilk isim olduğu öğrenildi. Daha önce İzmir ekiplerinden Altınordu'da da görev alan 36 yaşındaki forvet, geçen sezon 30 karşılaşmada 11 gol atarak, Bursaspor'un Mücahit Can Akçay ile birlikte en skorer 2 futbolcusundan biri olmuştu.