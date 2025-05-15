Bucaspor 1928’de Yasin belirsizliği

NESİNE 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Yasin Öztekin'in geleceği belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz günlerde futbol kariyerine nokta koyabileceği iddia edilen tecrübeli oyuncunun nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Bu sezon ligde 33 maça çıkan ve 19 gol, 2 asistlik performans sergileyen 37 yaşındaki yıldız, ligin en üretken oyuncularından biri olmayı başardı. Gösterdiği performansla birçok kulübün transfer listesine giren Öztekin, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan deneyimli futbolcunun kısa süre içinde geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.