Bucaspor 1928 gol atmayı unuttu

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 hafta sonunda 1 puanla son sırada yer alan Bucaspor 1928, son 3 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Sezonun ilk sınavında deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı müsabakalarda Şanlıurfaspor ve Kastamonuspor'a (D) 2-0, Muğlaspor'a ise 5-0 yenilerek dibe demir attı. Bucaspor kalesinde gördüğü 12 golle en çok gol yiyen takım konumuna da geldi. Sezon öncesi kupada İzmir Çoruhlu FK'ya 2-0 kaybederek kupadan elenen İzmir temsilcisi, ligde bu hafta Ankaraspor deplasmanında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Buca temsilcisi, 3 maçta 7 puan toplayan Başkent ekibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak.