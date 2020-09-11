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Denizlispor'un transfer yasağı kaldırıldı

Denizlispor, taraftarına müjdeli haberi verdi, transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Geçmiş dönem teknik direktörlerimizden Yücel İldiz ve Mehmet Özdilekin kulübümüzde görev yapmadıkları dönemlerdeki ödemelerini, kendilerinin talep ettikleri şekilde, faizleriyle birlikte gerçekleştirerek bugün itibariyle transfer yasağımızı kaldırmış bulunuyoruz. Denizlispor camiası olarak bu zor günlerimizde yapılan müspet veya menfi hiçbir davranışı unutmayacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz" denildi.

11.09.2020, 17:01 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020,17:06