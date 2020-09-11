Denizlispor'un transfer yasağı kaldırıldı

Transfer yasağı nedeniyle yeni oyuncularına lisans çıkartamayan Denizlispor, taraftarına müjdeli haberi verdi. Yeşil-siyahlı kulüp, eski teknik direktörleri Mehmet Özdilek ile Yücel İldiz'e olan borçların faiziyle birlikte ödendiğini açıklarken, transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.
Denizlispor'dan yapılan yazılı açıklamada "Geçmiş dönem teknik direktörlerimizden Yücel İldiz ve Mehmet Özdilekin kulübümüzde görev yapmadıkları dönemlerdeki ödemelerini, kendilerinin talep ettikleri şekilde, faizleriyle birlikte gerçekleştirerek bugün itibariyle transfer yasağımızı kaldırmış bulunuyoruz. Denizlispor camiası olarak bu zor günlerimizde yapılan müspet veya menfi hiçbir davranışı unutmayacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz" denildi.
Denizlispor, yasağın kaldırılmasının ardından yeni transferlerine lisans çıkaracak.Denizlispor, Göztepe karşılaşması için yola çıktı Göztepe, sezonu Yukatel Denizlispor maçıyla açacak Altınordu, "İçinde İzmir Var" temalı formalarını tanıttı
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