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Denizlispor’da “devam” dedi

Denizlispor’da Ali Çetin “devam” dedi
Giriş Tarihi: 12.9.2020

YUKATEL Denizlispor'un baş-kanı Ali Çetin, tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda güven taze-ledi. Denizlispor Seçimli Olağanüs-tü Genel Kurul Toplantısı, Nihat Zey-bekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Çetin, kulübün mevcut borcu-nun 45 milyon lira olduğunu açıkladı. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup oylan-masının ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Ali Çetin, yeniden başkanlığa seçildi. Çetin'in yönetiminde Salih Özcan, Can Cesur, Serkan Başbuğ, Kaan Şanlıkan, Ozan Katrancı, Nevzat Yakı, Uğur Bağ-başlıoğlu, Levent Çaputçu, Yavuz Cinkaya, Fikret Onur, Tolga Erdey, Mehmet Kavak, Hayati Işık ve Taner Atil-la yer aldı. Çetin, "Hem gelir hem de sağlık açısından zor bir süreç yaşıyoruz. Transferlerimizi nokta atışı ola-rak bitirip, iyi bir Denizlispor seyrettirmek istiyoruz. Bu sene daha güzel bir Denizlispor olacak" diye konuştu.

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