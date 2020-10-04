Süper Lig'in 4. haftasında Denizlispor, evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Futbol heyecanının devam ettiği haftada, Denizlispor - Konyaspor maçına ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Sezona istediği gibi başlayamayan Denizlispor, ligde yalnızca 1 puanla 20. sırada bulunuyor. Kötü gidişata son vermek isteyen Denizli ekibi, karşılaşmadan mutlak galibiyet çıkarmak istiyor. İlk haftayı BAY geçen Konyaspor ise, sonraki 2 haftada 4 puan topladı. Konyaspor, 11. sırada yerini aldı. Peki, Denizlispor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

DENİZLİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Denizlispor - Konyaspor mücadelesi, 4 Ekim Pazar günü (bugün) saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma, Denizli Atatürk stadında hakem, Hüseyin Göçek'in yönetiminde geçecek. Göçek'in yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Kemal Mavi üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

4. haftada oynanacak olan Denizlispor - Konyaspor maçı, Pazar günü (bugün) saat 13.30'da beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı bu kanaldan takip edebilmek için Digitürk aboneliğine sahip olmanız gerekmektedir.

MUHTEMEL 11'LER

YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon - Leismann, Subotic, Mustafa, Sakıb, Sacko, Aissati, Bakalorz, Mesanovic, Recep, Rodallega

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Kravets