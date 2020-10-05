Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Basel Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiştir." denildi.
Kemal Ademi, geride kalan sezon İsviçre Süper Ligi'nde 26 maçta 13 gol kaydetti.
Kulübümüz, Basel Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 4, 2020
Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiştir. pic.twitter.com/0ginqAnMXM
Fenerbahçe Basel'den forvet Kemal Ademi ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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