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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Basel'den forvet Kemal Ademi ile anlaştı

Basel'den forvet ile anlaştı

Yaptığı transfer hamleleriyle dikkati çeken , İsviçre'nin Basel takımında forma giyen forvet oyuncusu 'nin transferi için kulübüyle prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Fenerbahçe Basel'den forvet Kemal Ademi ile anlaştı

AA

05.10.2020, 10:42

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Basel Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiştir." denildi.

Kemal Ademi, geride kalan sezon İsviçre Süper Ligi'nde 26 maçta 13 gol kaydetti.

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