Trabzonspor Hugo’ya kavuştu

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Palmeiras'ın stoperi Vitor Hugo'yu transfer etti. Paris'ten hareket eden Brezilyalı oyuncu, dün öğleden sonra İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Trabzonspor'da forma giymek için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Vitor Hugo, "Kulübün ve şehrin büyüklüğünü biliyorum. Bize her yer Trabzon" şeklinde konuştu.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Bordo-mavili ekip başarılı savunmacıyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık anlaşma sağladı. Stoper, İtalya Serie A ekibi Fiorentina formasını 2 sezon giydi ve 54 maça çıktı. Sonrasında Palmeiras'a dönen Hugo, ikinci Avrupa macerası için Trabzonspor'un teklifini kabul etti. Fiorentina'da oynadığı dönemde Beşiktaş'ın da ilgilendiği deneyimli futbolcu, ülkesine dönmek istediği için Palmeiras'ın teklifini kabul ederek 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 1991 doğumlu 1.87 cm boyundaki oyuncu, 2020'de çıktığı 10 maçın 6'sında ilk 11'de forma giydi. Karadeniz ekibinin Hugo için Palmeiras'a 3 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.