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Haberler Denizlispor Denizlispor - Yeni Malatyaspor | Canlı Anlatım

Denizlispor - Yeni Malatyaspor | Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmasında yönetiminde sahasında başarılı sonuçlara imza atan Denizlispor, 8 maçtır galibiyet göremeyen Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Denizlispor - Yeni Malatyaspor | Canlı Anlatım

06.03.2021, 16:16

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmasında Hakan Kutlu yönetiminde sahasında başarılı sonuçlara imza atan Denizlispor, 8 maçtır galibiyet göremeyen Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Ayman, Murawski, Diskerud, Recep, Sacko, Mesanovic, Rodallega

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hafez, Hadebe, Stevie Mallan, Zeki, Acquah, Mustafa, Adem, Tetteh

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