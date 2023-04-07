Horoz’un iki yüzü

E ge'nin köklü kulüplerinden olan ve bir dönem hem Türkiye hem de Avrupa'da başarılarıyla ses getiren Denizlispor'da madalyonun her iki yüzü de farklı. Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren, sezon başından bu yana istediği sonuçları alamayan ve küme düşmenin en büyük adaylarından biri olan yeşil-siyahlıların U-19 takımı ağabeylerinden çok farklı bir görüntü çiziyor. 1. Lig'de geride kalan süreçte oynadığı 29 karşılaşmada sadece 5 galibiyet alan, sahadan 5 beraberlik ve tam 19 kez de yenilgiyle ayrılan Altaş Denizlispor lige tutunma yolunda son kozlarını oynarken, Elit B Ligi'ndeki U-19 takımı, Play-Off'ta 2 rakibini yenerek Elit A Ligi'ne yükselecek 3 takımın belirleneceği 4'lü finallere yükseldi. Gelişim Ligi Elit B Grubu'nda son hafta Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalarak 26 puana ulaşan ve ikili averajla Başkent ekibini geçerek normal sezonu 5. sırada tamamlayıp Play-Off'a kalan Denizlispor U-19 takımı, Ankara'daki maçlarda Çaykur Rizespor ve Pendikspor'u da eledi.

İLK RAKİP EYÜPSPOR

Ankara'da oynanan Play-Off müsabakalarında normal süresi 0-0 biten maçta Rizespor'u penaltı atışları sonrası 4-2 yenen Genç Horozlar, 2. maçta Pendikspor'u 1-0'la geçti ve adını 4 takımın mücadele edeceği final grubuna yazdırdı. Süper Lig takımlarının alt yapı takımlarının da bulunduğu Elit A Ligi'ne yükselecek 3 takımın belirleneceği 4'lü finallerde Bandırma, Samsun ve Eyüp ile mücadele edecek olan Denizlispor, ilk maçını 13 Nisan Perşembe günü Elit A Grubu'nu 40 puanla 1. bitiren Eyüp ile yapacak.

SEBAHATTİN ALP