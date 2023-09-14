Uz’dan taraftara çağrı

2. Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçta bir puanda kalan Denizlispor kötü gidişe pazar günü iç sahada oynanacak Arnavutköy Belediyespor maçıyla son vermek istiyor. Talihsiz maçlar oynadıklarını belirten Başkan Mehmet Uz, "Lige istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Ancak daha ligin başındayız ve genç kadro olmanın sancılarını yaşıyoruz. Yaşadığımız puan kayıplarını telafi edeceğiz. Teknik heyet ve takımımıza güveniyoruz. Tempo ve oyun olarak daha iyisini yapabileceğimize inancım tam. Isparta deplasmanında bunun ışığını gördük" dedi. Pazar günü saat 19.00da başlayacak Arnavutköy Belediyespor maçını kazanıp çıkışa geçmek istediklerini belirten Uz, "Taraftarlarımızdan tribünleri doldurarak bugüne kadar verdikleri desteği sürdürmelerini istiyoruz. İmkanları zorlayarak, taraftarlarımıza vereceğimiz en güzel hediye 3 puan olduğunu biliyoruz" dedi.

ÇİNEMRE ESKİ TAKIMINA KARŞI

BU arada Denizlispor'da son iki sezonda forma giyen ve Arnavutköy Bld'ye transfer olan defans oyuncusu Hakan Çinemre, eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek.