Egeliler için zor 90

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de bugün Egelileri birbirinden zorlu maçlar bekliyor. İkinci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'ta yer alan Somaspor, Aksaray'a; düşme hattındaki Denizli, Sarıyer'e; yine ilk 7 mücadelesi veren Fethiyespor ise Amedspor'a konuk olacak. Son sıradaki Uşak ise evinde Kastamonu'yu ağırlayacak. Kırmızı Grup'ta Menemen FK, Düzce deplasmanında, Beyaz Grup'ta Buca 1928 ise evinde Kırklareli önünde terleyecek. 3. Lig'de 1. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediye, Gümüşhane'ye konuk olacak.

GALİBİYET PEŞİNDELER

2. Grup'ta zirvedeki Efeler, Elazığ ile deplasmanda; Turgutlu ise Eynesil Bld ile sahasında karşılaşacak. 3. Grup'ta Kuşadası, taraftarı önünde Tepecik'i ağırlayacak. 4. Grup'ta Balıkesir, Sebat Gençlik'e; Bergama, Adana 1954'e konuk olacak. Tüm maçların başlama saati 14.00.