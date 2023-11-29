Denizlispor’a Bizati güvencesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Düzcespor'a da yenilerek düşme hattından çıkamayan Denizlispor'da teknik direktör Özcan Bizati camiaya güvence verdi. Düzcespor maçı sonrası futbolcularına izin vermeyen Bizati, 68 Aksaray maçının hazırlıklarına hemen başlarken takımdaki eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Takımın tecrübesizliğine dikkat çeken teknik direktör Özcan Bizati, "İstediğim Denizlispor, Düzcespor karşısında son 20-30 dakikada oynadığımız gibi olacak. O oyunu oynayacak karakterler futbolcularımda var ama şu an genciz, henüz tecrübesiziz" diye konuştu.

"GÜCÜMÜZ KONTROLSÜZ"

Deneyimli teknik adam, "Hücumda üretkenlikle ilgili antrenmanlara başladık. Daha çok gol atmalıyız. Defans işi kolay ama ofans işini hemen çözmeliyiz. Hücumda ki varyasyonları arttırmalıyız. Kontrolsüz güç olmamalıyız" dedi.