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Haberler Denizlispor Denizlispor’da defans sancılı

Denizlispor’da defans sancılı

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’da defans sancılı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizlispor, ikinci yarının ilk maçında pazar günü sahasında karşılaşacağı Amed Spor maçı öncesi savunmada sancı yaşıyor.

Horoz'da Uşakspor maçında kırmızı kart görüp iki maç ceza alan Samet Emre Gündüz ile Belediye Derince maçında 4'er sarı karta ulaşan defans oyuncuları Muhammet Özkal ile Ahmet Tekin kritik Amed maçında oynayamayacaklar. Teknik direktör Özcan Bizati, defansın göbeğinde oynayan Ahmet ve Muhammet'in yerlerini doldurmak için alternatif arıyor. Dar kadro nedeniyle zaten sıkıntı yaşayan Bizati'nin mecburi rotasyon nedeniyle bu bölgede Emre Yıldırım ile Emirhan Kaşçıoğlu'na görev vermesi bekleniyor.

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