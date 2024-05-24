Horoz’da aday bolluğu

TFF 2. Lig'den 3. Lig'e 430 milyon liralık borç yüküyle düşen transfer yasaklısı Denizlispor'da gündem teknik direktör. Geçen sezondan personel ve futbolcuların 4 aylık maaşlarını ödeyemeyen yeşil-siyahlıları çalıştırmak için teknik direktörler adeta sıraya girdi. Yoğun temposu içinde Denizlispor'u 3. Lig'de çalıştıracak teknik direktörler ile de temasa geçen Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, görüştükleri teknik adamlar ile ismi gündeme gelenler arasından yeni hocayı belirleme çabasında.

Yönetimin, kulübe haber gönderen ve Horoz'u çalıştırmak isteyen adaylar arasında 6 ismi belirlediği öğrenildi. Teknik direktör adaylarından Kürşat Taş, Çağdaş Mavioğlu, Durmuş Ali Çolak ve Ali Yalçın'ın Başkan Ahmet Yalın Yıldırım ile kulüp binasında bizzat görüştükleri ortaya çıktı. Bu dört ismin yanı sıra yeşilsiyahlı kurmayların Veli Acar ve Şükrü Akar gibi isimleri de gündemine aldığı öğrenildi. Sorunları çözme adına yakın ve uzak vadede projeler üretmeye çalışan kurmaylar, bir yanda da 26 Mayıs 1966 da kurulan Denizlispor'un bu özel günü için yapılacak etkinlikleri düzenleme telaşı içinde.