Denizlispor’da yönetime 2 takviye

Maddi sorunlarla boğuşan ve düzlüğe çıkmak adına büyük çaba sarf eden transfer yasaklısı Denizlispor'da yönetime takviye yapıldı. Yeşil-siyahlılarda Olağan Genel Kurul sonrasında istifa eden isimlerin yerleri dolmaya başladı. Yönetime davet usulü yapılan takviye sonrası, Hukuk İşlerinden Sorumlu Asbaşkanlık görevine Avukat Cengiz Kılıç ve Avukat Anıl Aba getirildi.

Denizlispor Başkanı Ahmet Yıldırım, "Kulübümüz Hukuk İşlerinden Sorumlu Asbaşkanlık görevine Avukat Cengiz Kılıç ve Avukat Anıl Aba getirilmiştir. Hayırlı olmasını diler, başarılar dileriz" şeklinde konuştu.