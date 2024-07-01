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Denizlispor’da Eren ve Kaçan, rol model olacak

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’da Eren ve Kaçan, rol model olacak
DENİZLİSPOR Alt Yapıdan Sorumlu As Başkan Kenan Kandemir, altyapıdan yetişip 2. Lig takımları Adana 1954 FK ile anlaşan Mehmet Eren Sıngın ile Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler A.Ş'ye transfer olan Mustafa Kaçan'ın diğer genç futbolculara rol model olacaklarını söyledi. Kandemir, amaçlarının Denizlispor'u iyi bir seviyeye getirmek olduğunu belirterek, "A takımda futbolcu sayımız yetersiz. A takım hocamız da alt yapıda bulunan futbolcuları Pazartesi gününden itibaren izleyecek. A takımına mümkün olduğu kadar fazla futbolcu çıkmasını sağlamak istiyoruz. 2. Lig takımlarına transfer olan Mehmet Eren Sıngın, Mustafa Kaçan gibi oyuncularımız diğer takım arkadaşlarına rol model olacaklardır" dedi.
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