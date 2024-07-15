Horoz’da iskelet dağıldı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek Denizlispor'un iskelet kadrosu dağıldı. Maddi sıkıntı nedeniyle paraşütsüz bir şekilde ilk kez 3. Lig'e kadar gerileyen Horoz, transfer yasağı ile boğuşurken as kadrodaki isimleri de birer birer kaybetti. Son olarak sağ beki Emre Sağlık ile yollarını ayıran yeşil-siyahlılarda toplam 7 as oyuncu takımdan ayrıldı. Emre Sağlık'ın yanı sıra Abdülkadir Sünger, Gökhan Süzen, Bekir Turaç Böke, Muhammed Özkal, Mustafa Kaçan ve Mehmet Eren Sıngın ile vedalaşan Denizlispor, maddi sorunlar nedeniyle transfer yasağını da kaldıramadı. Genç oyuncularla yola devam edecek Ege ekibinde teknik ekibin alternatif sıkıntısı yaşadığı kaydedildi.

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Bu sezon büyük oranda U19 Takımı'ndan alacağı destekle 3. Lig'de mücadele edecek olan yeşilsiyahlılarda yeni teknik direktör Çağdaş Mavioğlu da tecrübe eksikliği ve alternatifsizlik nedeniyle hayli sancılı. Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, kulübün toplam borcunun 411 milyon 527 bin lira olduğunu açıklamıştı.