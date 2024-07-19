Horoz kapış kapış

Son 3 yıldır borçları yüzünden aldığı transfer yasakları nedeniyle kadrosunu takviye edemeyip yeni sezonda düştüğü TFF 3'üncü Lig'de tamamen altyapı oyuncularından kurulu takımla mücadele edecek olan Denizlispor'dan ayrılan isimler kısa sürede kulüp buldu.

BEKİR TURAÇ SÜPER LİG'E

Takımın geçen sezon en golcü ismi olan Bekir Turaç Böke, henüz lig bitmeden Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ile anlaştı. Kaleci Abdülkadir Sünger, 1'inci Lig ekibi Şanlıurfaspor'a imza attı. Emre Sağlık ve Muhammet Özkal ise birlikte 24Erzincanspor'a transfer oldu.

Eren Sıngın 01 Adana FK'ya, Mustafa Kaçan ise Beyoğlu'na gitti. Geçen yıl Bekir Turaç, Abdülkadir, Emre Sağlık ve Muhammet Özkal'la birlikte takımın tecrübeli 5 futbolcusundan biri olan Gökhan Süzen ise henüz kulüp bulamadı.