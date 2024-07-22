Denizlispor’dan TFF’ye iki önerge

DENİZLİSPOR Başkanı Yıldırım, hem Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kaldırılması hem de kulüp gelirlerine uygulanan haciz işlemlerinin sınırlandırılması için TFF'ye önerge verdiklerini açıkladı. Yıldırım, "Yeni yönetiminden isteğimiz rakamların artırılması. Kulüp gelirlerine haciz konması çok büyük bir problem. Normal şartlarda bütün gelirlerimize haciz konulabiliyor. Talebimiz, gelirin en fazla yüzde 25'ine haciz konulması yönünde. Transfer tahtası kapalı olan kulüplerde tüm gelirlere haciz konulması can suyunun olmaması demektir" dedi. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun da kaldırılmasını talep ettiklerini söyleyen Yıldırım, "Mahkemelerin de üzerinde olan bu kurulun kaldırılması hedeflerimizden biri" dedi.