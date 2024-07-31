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Haberler Denizlispor Horoz’da yatırımcı heyecanı

Horoz’da yatırımcı heyecanı

SEBAHATTİN ALP
Horoz’da yatırımcı heyecanı
TFF 3. Lig ekibi Denizlispor'da bir taraftan kaynak arayışı sürürken diğer yandan şirketleşme konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Horoz ilk temasını yurtdışından yatırımcılarla sağlarken, İsviçre'den yatırım fonu SCFA'dan bir heyetin Denizli'ye geldiğini ve görüşme gerçekleştirdiklerini açıklayan Yıldırım, "İsim sponsorluğu için görüşmelerimiz sürüyor. İsviçre yatırım fonu ile görüştük. Bütün evraklarımızı, bilgilerimizi verdik. Bir umut, bir ışık görmeseler buraya kadar gelip, görüşmezlerdi. Onlarla görüşüp şirketleşme, projeler, her şeyi anlatacağız. Bunun gibi birçok yer ile de görüşmeye devam ediyoruz. İnşallah bir tanesinden olumlu sonuç alıp yolumuza devam edeceğiz. Tek ihtiyacımız olan şey biraz maddi kaynak" dedi.
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