Kale arkasından önüne geçti

DENİZLİSPOR'UN maçlarında top toplayıcı olarak görev yapan 23 yaşındaki file bekçisi Ali Eren Yalçın, yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek olan yeşilsiyahlı kulüpte, tecrübesiyle birinci kalecisi olma yolunda ilerliyor. Hazırlıklarını Teknik Direktör Çağdaş Mavioğlu önderliğinde sürdüren Denizlispor'da genç isimler hırsıyla dikkat çekiyor. Mavioğlu'nun kafasındaki 11 şekillenmeye başlarken, kalede de rekabet yaşanıyor. Ali Eren, yüksek ihtimalle hocasının da tercihiyle yeni sezonda birinci kaleci olacak. Denizli Büyükşehir Belediyespor'un alt yapısında futbola başlayan ve bir zamanlar Denizli Atatürk Stadı'nda top toplayıcılığı yapan 24 yaşındaki Ali Eren ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Başarılı kaleci, geçen sezon 5 maçta kadroda yer alırken 3'ünde sahaya ilk 11'de çıkmıştı.