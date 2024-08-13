Horoz en değerli dört takımdan biri

TARİHİNDE ilk kez 3. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor TFF 3. Lig'in en değerli 4 takımından biri durumunda bulunuyor. Dünyaca ünlü Alman internet sitesi 'transfermarkt'a göre yeşil-siyahlılar 3. Lig'deki 64 takım arasında en değerli 4. ekip konumunda yer aldı. Ege ekibinin futbolcularının 703 bin Euro değeri bulunurken, ilk sırada Bursaspor (2.47 milyon Euro), ikinci basamakta Kahramanmaraş İstiklalspor (1.53 milyon Euro) ve 3. durumda Etimesgut Belediyespor (1.23 milyon Euro) yer alıyor. 4. Grup'ta mücadele edecek ve transfer yasağı sebebiyle genç bir kadroyla mücadele edecek olan Denizlispor, yeni sezonun ilk maçında 7 Eylül'de Bergama Sportif Faaliyetleri konuk edecek.