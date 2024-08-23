Denizlispor hareketli

TFF 3. Lig'in başlamasına iki haftalık bir süre kalırken Denizlispor'da hareketli günler yaşanıyor. Genç teknik direktör Çağdaş Mavioğlu önderliğinde yeni sezona hazırlanan Horoz'da kadro netleşti. Yeni sezonda 24+4 olmak üzere 28 kişilik bir kadroyla mücadele edecek olan yeşilsiyahlılarda yapılan revizyon sonrası, ayrılıkların yanı sıra takviyede yapıldı. Takımdaki revizyonla istenileni veremeyen stoper Oğuzhan Can, A Takım'dan altyapıya gönderildi. Kütahyaspor'la prensipte anlaşan ve antrenmanlara çıkan 19 yaşındaki stoper Rıza Mert Pişirici ise Denizlispor başkanı Ahmet Yalın Yıldırım'ın özel girişimleriyle kulübe geri döndürüldü.

SON PROVA PERŞEMBE GÜNÜ

Geçen sezon U19 takımında başarılı futboluyla göz dolduran Rıza Mert, yeni sezonun iskelet kadrosunda yerini aldı. Başkan Yıldırım'ın 'teklif gelmesi halinde gitmek için müsaade istedi' dediği 21 yaşındaki stoper Ahmet Tekin ise ayrılarak 3. Lig ekibi Orduspor 1967 ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Horoz, Muğlaspor ile 29 Ağustos Perşembe günü Denizli'de üçüncü ve son hazırlık maçını oynayacak.