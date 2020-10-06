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Erzurumspor, Leo Schwechlen'i yeniden kadrosuna kattı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha önce de formasını giyen 31 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Transfer sezonunun son gününde kadromuza dahil ettiğimiz son oyuncu, daha önce de takımımızın formasını giyen Leo Schwechlen oldu. Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.