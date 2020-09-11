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Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Vedat Muriqi, İtalya Serie A ekibi Lazio'yla her konuda anlaşmaya vardı. Lazio'ya imza atmaya hazır olan deneyimli futbolcunun bonservis bedeli belli oldu.

11.09.2020, 16:15 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020,16:19