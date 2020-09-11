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Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli belli oldu

'nin bonservis bedeli belli oldu

'de başarılı bir sezon geçiren , İtalya Serie A ekibi Lazio'yla her konuda anlaşmaya vardı. Lazio'ya imza atmaya hazır olan deneyimli futbolcunun bonservis bedeli belli oldu.

Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli belli oldu

11.09.2020, 16:15 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020,16:19

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriqi, İtalya Serie A ekibi Lazio'yla her konuda anlaşmaya varmıştı.

Muriqi'nin transferinin detayları merak konusu olurken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Schira açıklamada, "Vedat Muriqi Pazar günü Roma'ya uçacak. Transfer için bonuslarla dahil 20 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 5 yıllık kontrat imzalanacak." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon euro + bir sonraki satıştan pay karşılığında transfer edilen Vedat Muriqi, 36 karşılaşmada 17 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

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