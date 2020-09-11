Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriqi, İtalya Serie A ekibi Lazio'yla her konuda anlaşmaya varmıştı.
Muriqi'nin transferinin detayları merak konusu olurken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
Schira açıklamada, "Vedat Muriqi Pazar günü Roma'ya uçacak. Transfer için bonuslarla dahil 20 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 5 yıllık kontrat imzalanacak." ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon euro + bir sonraki satıştan pay karşılığında transfer edilen Vedat Muriqi, 36 karşılaşmada 17 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.Altınordu, "İçinde İzmir Var" temalı formalarını tanıttı Denizlispor, Göztepe karşılaşması için yola çıktı Göztepe, sezonu Yukatel Denizlispor maçıyla açacak
Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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