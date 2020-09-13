Fenerbahçe ışık saçtı

Süper Lig'de sezonun açılış maçında Ç.Rize deplasmanından 3 puanla dönen F.Bahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler gelecek için umut verirken takımın yeni yıldızları da alkışlandı. Teknik direktör Erol Bulut'un takımın oyunundan çok memnun olduğu öğrenilirken "Tam tekmil olduğumuzda bambaşka bir Fenerbahçe sahada olacak" yorumunu yaptı. Kanarya'nın bu hafta içerisinde Wolfsburg'un stoperi Tisserand'ı da bitirmesi beklenirken hücum hattı için de iki forvet düşünülüyor.

İKİ YILDIZ İÇİN YAKIN TAKİP

F.Bahçe'nin bu hafta hareketli bir süreç yaşaması bekleniyor. Tecrübeli golcü Mandzukic, Fenerbahçe'nin 1 numaralı golcü adayı konumunda. 34 yaşındaki oyuncunun bonservis sorunu bulunmuyor. Alexandre Pato'yu da gündeme getiren yönetim, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'un kararını bekliyor.



SOSYAL MEDYADA 'PENALTI' TEPKİSİ

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşılaşmasının 85. dakikasında sarı-lacivertliler lehine çalınan penaltı sosyal medyada gündem oldu. İşte bazı paylaşımlar: "Hedef 1 milyon penaltı, hayırlı işler.", "Hatırlarsanız geçen sezon ilk maç yine aynı hakemle 3 penaltı almıştı Fenerbahçe. Bu senede yine aynı hakem ve 2 penaltı kazandı.", "2020-2021 Fenerbahçe'ye penaltı çalma sezonu hayırlı olsun.", "Futbol oyun kurallarının uygulandığı bir maçı, ilk lig maçını kazandık diye, sadece 3 puan aldık diye tüm ülke ayaklandı.