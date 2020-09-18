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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de Okaka sesleri

’de Okaka sesleri

Fenerbahçe’de Okaka sesleri
Giriş Tarihi: 18.9.2020

Ze Luis, Samatta gibi isimleri de gündeminde bulunduran Fenerbahçe'nin listesine Udinese'de forma giyen 31 yaşındaki forvet Stefano Okaka da dahil edildi. Sarı-lacivertli İstanbul temsilcisi daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Nijeryalı forvet için hızla girişimlere başladı. 2 santrfor alacak olan Fenerbahçe, Okaka'yı alarak forvet ihtiyacını teke indirmeyi planlıyor. Golcü futbolcunun Udinese'deki sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. 31 yaşındaki forvet geçen sezon Udinese formasıyla 33 maçta 8 gol ve 2 asist kaydetti.

2.5 MİLYON EURO İSTEDİLER
Serie A ekibi Roma, kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe'nin gündemindeki Perotti'nin bonservis bedelini belirledi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Perotti'nin 4 yıllık Roma macerası sona eriyor. Başkent ekibinin 32 yaşındaki sol kanat ile ilgilenen F.Bahçe'den 2.5 milyon Euro istediği belirtildi. Roma'nın sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Perotti'nin 6 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak istediği de vurgulandı.

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