F. Bahçe durmuyor

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, dış transferde Medipol Başakşehir'in kapısını çaldı. Sarı-lacivertiler uzun süredir gündeminde olan Edin Visca ile Mahmut Tekdemir'i almak için pazarlıklara başladı. Sarı-lacivertiler, Boşnak yıldız Edin Visca için 2 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra Serdar Aziz ile Deniz Türüç'ten birini takas olarak önerdi.

EDİN VİSCA SICAK BAKIYOR

10 yıldır Başakşehir forması giyen ve ligin ilk üç maçında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Edin Visca'nın da yeni bir sayfa açmak için teklifi kabul ettiği öğrenildi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın bir araya geleceği belirtildi. Visca geçen sezon çıktığı 49 maçta 19 gol, 14 asistlik performans sergiledi. Başakşehir'den ön libero Mahmut Tekdemir'i de isteyen yönetim, kesenin ağzını iyice açtı. Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki milli oyuncu için 2 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi. Transferlerin bir-iki gün içinde şekilleneceği ifade edildi.

PEROTTİ İÇİN SON GÖRÜŞME

Fenerbahçe yönetimi, Roma'nın kanat oyuncusu Perotti ile son bir temas daha kuracak. Türkiye'de yaz transfer döne-minin bitmesine günler kala, İtalyan basınında Diego Perotti transferi hakkında önemli bir haber yazıldı. Transfer dönemini bir hayli hareketli geçiren ve listesinde forvet ve kanat bölgesine takviye planlayan Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Perotti için son kez masaya oturmaya hazır-lanıyor. Haberlere göre Fenerbahçeli yetkili-ler, Roma'ya Arjan-tinli yıldız için son tekliflerini yapacak.



FORVETE ALTERNATİF DYEGO SOUSA

FENERBAHÇE, Aston Villa'dan transfer ettiği golcü Samatta'nın yedeğini Çin'de buldu. Sarı-lacivertiler, bonservisi Shenzhen'de olan geçen sezonu ise Benfica'da kiralık olarak geçiren Dyego Sousa'yı gündemine aldı. İstanbul ekibi, Shenzhen ile görüşmelere başlarken ikinci lige düşen Çin ekibi, Benfica'ya göre daha zor şartlar sunmuş durumda. Benfica, kiraladığı oyuncunun maaşının 3'te 1'ini öderken Shenzhen, yeni bir kiralama durumunda Fenerbahçe'den oyuncunun maaşının tamamını ödemesini istedi.