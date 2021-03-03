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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe Beko’nun rakibi Exchange Milan

F.Bahçe Beko’nun rakibi Exchange Milan

F.Bahçe Beko’nun rakibi Exchange Milan

3.3.2021

FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında bugün deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak. Mediolanum Forum'da oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

Ligde 10 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Anadolu Efes karşısında son bulan sarı-lacivertli ekip, 15 galibiyet, 11 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi İtalyan temsilcisi 79-71 kazanmıştı.

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