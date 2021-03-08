F.Bahçe zorlu virajda

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe bugün çok kritik bir maça çıkacak. Oynadığı son maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara alan sarı-lacivertliler, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Konya'da forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu değerlendirilecek Caner Erkin de Konya'da olmayacak.

İRFAN CAN İLK 11'DE

2 Şubat'ta Hatayspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun, Konyaspor maçının kadrosunda yer alacağı ifada edildi. Fenerbahçe'nin devre arası transferlerinden İrfan Can Kahveci'nin de ilk kez ilk 11'de oynaması bekleniyor.