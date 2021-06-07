Fener hareketli

Önceki gün dünyaca ünlü teknik adam Rafael Benitez ile ismi anılan sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. İspanyol teknik direktörün menajeri Manuel Garcia Quilon, "Şu ana kadar bize ulaşan bir teklif yok. Rafael Benitez tatilini yapıyor. Bu yaz bir takımla anlaşmak istiyor. İstediği şartların oluşması halinde yeniden futbola dönebilir" dedi. Benitez'in olmaması halinde ise yönetim, Paulo Fonseca ve son olarak Borussia Dortmund'da görev yapan Lucien Favre isimlerine yönelecek.

HÜCUMA TAKVİYE GELİYOR

Öte yandan yönetim Real Madrid altyapısında yetişen ve bu sezon as takımda da forma şansı bulan Sergio Arribas'a talip oldu. 19 yaşındaki yıldız adayı forvet ve kanatta görev alabiliyor. Bu sezon toplamda 30 maça çıkan Arribas 5 gol 1 asistlik performans gösterdi. Fenerbahçe'de ismi geçen ikinci bir isim ise Andraz Sporar. Slovenyalı yıldız futbolcu bu sezon Braga'da kiralık olarak forma giyerken 29 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı.



FENERBAHÇE'YE BERKE PİYANGOSU

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç'un medya toplantısında futbolcu satışından Altay Bayındır, Ozan Tufan, Attila Szalai dışında yaklaşık 15 milyon Euro'luk satış yapacaklarını belirterek bir oyuncularına 6 milyon Euro'luk teklif geldiğini açıklamıştı. 6 milyon Euro önerilen oyuncunun kaleci Berke Özer olduğu, teklifi yapan kulübün de İspanya Ligi şampiyonu Atletico Madrid olduğu öğrenildi. İddialara göre yönetim 8.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay istedi. Fenerbahçe, Berke Özer'i önceki sezon Altınordu'dan transfer etmişti. Sarı-lacivertli kulüp ile Atletico Madrid'in Berke transferi için görüşmeleri sürdürdüğü gelen haberler arasında.