İrfan Can’a sürpriz teklif

SÜPER Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu kovalayacak Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi. Geçen sezon devre arasında 7 milyon Euro transfer ücreti karşılığında Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci'ye Premier Lig takımlarından Newcastle United talip oldu. İngiliz ekibinin İrfan Can'ı uzun süredir takip ettiği, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan ucuz maliyetli bir 8 numara aradığı için Türk oyuncunun peşinde olduğu belirtildi.

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NEWCASTLE'IN daha önce de İrfan Can için teklif yaptığı ancak o dönemde Sevilla ile girişilen yarış nedeniyle rakamın 15 milyon euro'ları bulduğu bu yüzden geri adım atıldığı bilgisi verildi. Euro 2020'de hayal kırıklığı yaratan Türk Milli Takımı'nda forma giymemesinin İrfan Can'ın değerini düşürdüğünden bahsedildi. Newcastle'ın uzun süredir takip ettiği Türk oyuncuya çok uygun şartlarda sahip olabileceğinin altı çizildi.