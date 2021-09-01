Fenerbahçe bombalıyor

SPOR Toto Süper Lig'de 3'te 3 yaparak şampiyonluktaki iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe transferde bombaları art arda patlatıyor. Fenerbahçe'nin önceki gün prensip anlaşmasına vardığı Los Angeles FC takımından forvet oyuncusu Diego Rossi dün İstanbul'a geldi.

23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolerinden geçerken, bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Rossi'nin transferinde mutlu sona ulaşan Fener yönetimi, ikinci bombayı da Morita ile patlatmaya hazırlanıyor. Japon oyuncunun transferi için Santa Clara kulübü ile uzun süredir pazarlıklarını sürdüren kurmaylar, dün öğleden sonra Portekiz yetkililer ile anlaşma sağladı.

MORİTA DA İSTİYOR

BAŞARILI ön liberonun da Fenerbahçe'de forma giymek için kulübüne baskı yaptığı öğrenildi. Morita'nın da en kısa sürede İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.