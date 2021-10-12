Fener’in ocak planı

Fenerbahçe'nin Sead Kolasinac aşkı bitmiyor. Sarı-lacivertliler İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki sol bekin transferi için bir kez daha nabız yokluyor. Yaz transfer döneminde uzun süre peşinden koşan ancak transferi bitiremeyen İstanbul ekibi, bu kez ısrarcı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın, Boşnak yıldızın transfer edilmesi halinde 3-4-2-1 sisteminde sol kanat probleminin giderileceğini söylemesi üzerine harekete geçen yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesini beklemeden Ocak ayında devreye girecek.

BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR

F.Bahçe, Arsenal'de forma şansı bulamayan Kolasinac'ı devre arasında kadrosuna katmak için girişimlerine başlarken İngiliz ekibine bonservis bedeli ödemek istemiyor. Boşnak futbolcunun da sarı-lacivertlilere gelmek istediği belirtilirken, Arsenal'in transferde zorluk çıkarmayacağı belirtildi. Geçen sezonu Alman ekibi Schalke 04'te kiralık olarak geçiren yıldız oyuncu 27 maça çıkmış 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Kolasinac, Bosna milli formasıyla da 41 maça çıktı.,

VALENCİA DURMUYOR

FENERBAHÇELİ Valencia, Bolivya maçından sonra Venezuela maçında da ağları sarstı, 34 golü yakaladı. 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Venezuela, Ekvador'u 2-1 yendi. Fenerbahçeli Enner Valencia, 37. dakikada penaltıdan attığı golle Ekvador'u 1-0 öne geçirdi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Fenerbahe'de göreve gelişiyle büyük bir çıkış yakalayan tecrübeli futbolcu, bundan önce oynanan ve 3-0 kazandıkları Bolivya karşılaşmasında da 2 gol atarak ülke tarihine geçmişti.

EKVADOR'UN EN GOLCÜSÜ

ÖNCEKİ günkü maçla beraber Ekvador Milli Takımı'nda 66 karşılaşmada 34 gole ulaşan Valencia, ülkesinin de en skorer futbolcusu unvanını geliştirmeye her maçta devam ediyor.