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Fener yine kayıp

Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe kupadan da elendi. İkinci yarıyı 10 kişi oynayan Kayserispor karşısında pozisyon dahi bulamayan Fenerbahçe 90+4. dakikada Ramazan'ın attığı golle Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti