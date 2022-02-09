Fener yine kayıp

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'a 90+3. dakikada Ramazan'ın attığı golle 1-0 yenilerek elendi. 20. dakikada Osayi rakiplerini geçerek vuruşunu yaptı, top Bilal'de kaldı. 40'ta Mert Hakan ortaladı, Berisha kafayı vurdu, top üzerinden dışarıya çıktı. 45+1'de Ozan, Uğur'un müdahalesiyle yerde kaldı.
GOLÜN SANTRASI YAPILMADI
Maçın hakemi Arda Kardeşler ilk olarak Uğur'a sarı kart verdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Kardeşler, Uğur'a direkt kırmızı kart gösterdi. 72. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın uzaktan sert vuruşunda yan kale direğine çarpan top oyun alanına döndü. 90+4. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ramazan Civelek'in şutunda, barajda Berisha'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. Maçı 1-0 kaybeden F.Bahçe, kupaya veda etti.
SİNAN GÜMÜŞ ANTALYASPOR'DA
FENERBAHÇE Sinan Gümüş'ün sözleşmesini feshettiğini açıklarken, Antalyaspor, 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattı. Türkiye'de devre arası transfer döneminin son gününde Antalyaspor, eski futbolcusu Sinan Gümüş'ü yeniden renklerine bağladı. Antalya ekibi, eski futbolcusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Antalyaspor'un oyuncuyu satması halinde gelecek bonservis bedelinin yüzde 50'sini alacak.