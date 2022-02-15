Son aday Lucescu

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar elde eden ve takımın başına Vitor Pereira'dan sonra sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Joachim Löw, Jorge Jesus ve Cuca ile pazarlıklarını sürdüren sarılacivertlilerde gündeme Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu da geldi.

KOÇ KARARINI HENÜZ VERMEDİ

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç'un danışmanlarından birisi daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran ve şampiyonluklar yaşayan Rumen teknik adamı Koç'a önerdi. Ali Koç'un bu fikir hakkında düşüncesinin henüz net olmadığı belirtilirken önceliğinin A, B ve C planı olarak belirlediği isimler olduğu öğrenildi. Eğer bu 3'lüden sonuç çıkmazsa Lucescu'nun takımın başına geçmesi için görüşmeler yapılacak.

FENERBAHÇE GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE

FENERBAHÇE, Süper Lig'de geride kalan 25 haftada gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. Sarı-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 25 müsabakada 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik alıp 40 puanla 6. sırada yer alırken, geçtiğimiz sezon ise 25 haftalık periyotta 1 hafta BAY geçilirken 16 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı, 51 puanla 3. sırada konumlandı. 25 haftada 38 gol atan Kanarya kalesinde 30 gol gördü. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise bu süreçte 47 gol atarken, 26 gol yedi.