Gözler Koç’ta

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün Ülker Stadı'nda saat 15.00'te bir basın toplantısı yapacak. MHK'nin hakem kararları ve Başkan Ferhat Gündoğdu'nun da açıklamalarına değinecek Koç, yeni hoca ve naklen yayın ihalesi ile ilgili de konuşacak. Listesinde 4 teknik direktör bulunan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon takımın başına getirilecek isimle ilgili de yorum yapması beklenen Koç'un bu konuyu netleştirip netleştirmeyeceği merak konusu. Bu arada UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a elenen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Kadıköy'deki maçta sahaya madde atılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından F.Bahçe'ye 6,875 Euro para cezası verildi. Başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle hem kulübe hem teknik direktör İsmail Kartal'a uyarı cezası uygun görüldü.

DİĞER