Fener hareketli

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim, transfer çalışmalarına da hız verdi. Son olarak Benfica'yı çalıştıran Portekizli tecrübeli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşan sarı-lacivertli yönetim, aradığı golcüyü de buldu. İstanbul ekibinin Jesus'un Benfica'dan öğrencisi olan Haris Seferovic ile ilgilendiği öne sürüldü. 30 yaşındaki forvetin Benfica'dan ayrılacağı ve yeni maceralara atılmak istediği belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen F.Bahçe'nin İsviçreli futbolcunun maliyeti konusunda bir girişimde bulunduğu ve görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi. Ancak yönetimin bu transferin gerçekleşmemesi halinde de birçok alternatifin bulunduğu ifade edildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ DE VAR

İsviçreli dünyaca ünlü oyuncu Haris Seferovic'in transferi için yönetimin menajeri Fali Ramadani ile temas kurulduğu ve girişimlere başlanacağı öğrenildi. Portekiz ekibi Benfica'nın da 30 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralama seçeneğine sıcak bakabileceği de kaydedildi. Transferin önümüzdeki hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

KADRO YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Fenerbahçe yönetimi, sezon bitiminde bazı oyuncularla yollarını ayıracak. Sezon sonu sözleşmeleri bitecek futbolcular arasında yer alan Jose Sosa ve kaleci Berke Özer'le yollar kesin olarak ayrılacak. Sözleşmesi biten bir başka oyuncu Serdar Aziz de yıllık 900 bin Euro'dan 2 yıllık anlaşma teklifini kabul ederse imzalar atılacak. Sözleşmeleri devam eden Gustavo, Valencia, Berisha, Novak, Mesut Özil, Ozan Tufan ve kiradan dönecek Lemos, Samatta ile yol ayrımına gidilmesi bekleniyor.

SAVUNMAYA İLK ADAY FELİPE

Yönetim, Kim Min- Jae ve Atilla Szalai'den birinin sezon sonunda takımdan ayrılması halinde bu boşluğu Luiz Felipe ile doldurmak istiyor. Sarılacivertli yönetimin, Lazio forması giyen Luiz Felipe ile ilgilendiği öğrenildi. Yönetimin kulübüyle sözleşmesi sona erecek Brezilyalı oyuncuya mevcut maaşının 2 katını önereceği belirtildi.

DE LA CRUZ İDDİASI

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda kadroya bir yıldız daha katmak için kolları sıvadı. Sarılacivertliler, River Plate forması giyen 24 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Nicolas de la Cruz ile de ilgileniyor. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre İstanbul ekibi F.Bahçe'nin yanı sıra Real Sociedad'ın da Cruz'un peşinde olduğu belirtildi. Aralık 2022'de River Plate ile sözleşmesi sona erecek Nicolas de la Cruz için River Plate'in teklifleri değerlendirdiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz'un menajeri Paco Casal ile de görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.