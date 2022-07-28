Kanarya gaza bastı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarak Flamengo'dan stoper Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, Porto'nun İranlı forveti Mehdi Taremi ve Marsilya'nın Brezilyalı stoperi Luan Peres için girişimlere başladı. 30 yaşındaki yıldız golcü Taremi geçen sezon Porto'da 47 maçta forma giydi, 26 gol ile 17 asist yaptı ve 43 gole katkı

sundu. 2016-2017 sezonunda Çaykur Rizespor'a transfer olan Taremi Karadeniz ekibinde forma giymeden

takımdan ayrılarak ülkesine dönmüştü. Fransız basını da Fenerbahçe'nin Luan Peres için Marsilya ile görüşme gerçekleştirdiğini yazarken, iki kulüp arasında prensip anlaşması sağlandığını iddia etti.

DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Kanarya'nın stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyebilen oyuncuyla sözleşmenin detaylarını görüştüğü belirtildi. Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan ve 22'sinde sol bek, 28'sinde ise sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, takımına 3 asistlik katkı sağlamıştı.

KİM MİN-JAE RESMEN NAPOLİ'DE

FENERBAHÇE, Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin 18 milyon Euro bedelle İtalya'nın Napoli takımına transfer olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 Euro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır" denildi. Napoli de transferi internet sitesinden duyururken, Kulüp Başkanı Aurelio De Laurentiis de sosyal medya hesabından Kim Min-Jae'nin sözleşme imzaladığı fotoğrafı paylaşarak, "Hoşgeldin Minjae" ifadesini kullandı. Sözleşmenin 3+2 yıllık olduğu ve 45 milyon avroluk serbest kalma bedelinin bulunduğu basına yansıdı.