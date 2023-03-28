Fenerbahçe’den geleceğe yatırım

SÜPER Lig'de bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da geleceğin takımını kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın dört bir yanından yetenekli gençleri bünyesine katan Fenerbahçe'nin listesine giren son isim Bilal Yalçınkaya oldu. Hamburg altyapısında forma giyen 2006 doğumlu genç yıldız için kulübüyle görüşmeler kısa süre içinde başlayacak. Kanarya, Arda Güler, Bora Aydınlık, İsak Vural, Jin Ho Jo gibi oyunculara 16 yaşındaki futbolcuyu da eklemeyi hedefliyor.

BU SEZON 17 MAÇA ÇIKTI

Alman Milli Takımı'nda altyapı kategorilerinde forma giyen Bilal'i, Bundesliga devleri Bayern Münih ve Borussia Dortmund da yakından takip ediyor. Bilal Yalçınkaya, 10 numara pozisyonunda oynuyor. Hamburg altyapısındaki 6. sezonunu geçiren genç orta saha oyuncusu, bu sezon U17 takımıyla 15, U19 takımıyla ise 2 maça çıktı.