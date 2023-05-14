Fener hareketli

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken, takımlarda transfer hareketliliği başladı. Gelecek sezon kadro yapılanmasında en büyük değişimi yaşayacak kulüplerden biri olan Fenerbahçe, bir yandan gelecek oyuncular için görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da Avrupa kulüplerinden yıldız isimlerine gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci Livakovic'in menajeri ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirildi. Dinamo Zagreb'te yıllık olarak 780 bin Euro kazanan 28 yaşındaki Hırvat milli kalecinin Fenerbahçe ile senelik 1 milyon Euro üzerinden anlaşma sağlaması bekleniyor.

'GELECEĞİN YILDIZI OLACAK'

İngiliz medyası da Newcastle United'in Fenerbahçe forması giyen Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmeye çok yakın olduğunu iddia etti. İngiliz basınından TEAMtalk'un haberine göre; Premier Lig'de etkileyici bir sezon geçiren ve şu anda 3. sırada bulunan Newcastle'da teknik direktör Eddie Howe, Şampiyonlar Ligi'ne uygun bir kadro oluşturabilmek adına şimdiden harekete geçti. Haberde, yaz transfer döneminde "seçkin" oyuncuları kadrosuna katmak istediğini gizlemeyen Howe için Arda Güler'in uygun bir aday olduğu ifade edildi ve genç oyuncu için "Kesinlikle gelecekte en iyi oyunculardan biri olma potansiyeline sahip." yorumu yapıldı. Newcastle yetkililerinin, Dubai'de Arda'nın ailesiyle transfer için bir ön görüşme yaptığı belirtilirken, İngiliz ekibinin Ferdi Kadığoğlu için de ısrarcı olduğu ve başarılı oyuncunun da Eddia Howe'un radarında bulunduğu yazıldı.